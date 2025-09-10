DAX23.667 +0,1%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.035 +1,2%Nas22.016 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,39 -1,8%Gold3.632 -0,2%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

11.09.25 16:13 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,26 GBP.

BP plc (British Petrol)
4,92 EUR -0,03 EUR -0,54%
Das Papier von BP konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,26 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,31 GBP. Bei 4,27 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.327.495 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 9,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 22,67 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,91 Mrd. GBP – eine Minderung von 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,49 Mrd. GBP eingefahren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,449 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

