BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,19 GBP.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 4,19 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,17 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,21 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9.372.185 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Gewinne von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 21,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,443 USD je Aktie.

