BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,12 GBP abwärts.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 4,12 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,10 GBP. Mit einem Wert von 4,15 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.949.001 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,43 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,04 Prozent.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,447 USD im Jahr 2025 aus.

