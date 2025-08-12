DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag verlustreich

14.08.25 16:09 Uhr

14.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 4,12 GBP abwärts.

Die BP-Aktie musste um 15:52 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 4,12 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,10 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,15 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 11.491.240 BP-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,447 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

