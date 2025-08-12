DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.022 +0,3%Nas21.622 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
15.08.25 16:13 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag gefragt

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 4,17 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,87 EUR -0,00 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,17 GBP nach oben. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,20 GBP zu. Bei 4,18 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 10.912.658 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 26,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,447 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

