BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag schwächer

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 4,20 GBP ab.

Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 4,20 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,19 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,21 GBP. Zuletzt wechselten 3.571.523 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,448 USD je Aktie aus.

