BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag fester
Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,23 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,23 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,23 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,21 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 832.305 BP-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.
BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,448 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen