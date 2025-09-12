BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag fester

Kurs der BP

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,23 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,23 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,23 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,21 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 832.305 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,448 USD je Aktie.

