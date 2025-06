BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Aufschlag

Blick auf BP-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,87 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 3,87 GBP. Bei 3,94 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,92 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.404.618 BP-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 4,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 27,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,91 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,423 USD je BP-Aktie.

