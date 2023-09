BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,28 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr bei 5,28 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 5,28 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,21 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,25 GBP. Zuletzt wurden via London 2.731.129 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,21 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 25,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,18 GBP.

BP gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 48.538,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 67.866,00 USD umsetzen können.

Die BP-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,888 USD je BP-Aktie.

