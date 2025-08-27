DAX24.057 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
So entwickelt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag nahezu unverändert

28.08.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Die Aktie von BP hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,29 GBP an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,98 EUR -0,03 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,29 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,31 GBP. Bei 4,29 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Zuletzt wechselten 2.238.082 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 9,75 Prozent zulegen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 23,31 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,449 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

