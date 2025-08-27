BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

BP im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,28 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,28 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,27 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.223.480 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,17 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,449 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verloren