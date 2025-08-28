DAX24.036 ±-0,0%ESt505.390 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Aktienentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

29.08.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,01 EUR -0,02 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,34 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,36 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,35 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.389.893 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 8,48 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 24,19 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,449 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

mehr Analysen