BP verkauft Anteile an Nordsee-Gasfeld für mindestens 232 Mio USD

13.10.25 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,89 EUR 0,08 EUR 1,67%
Serica Energy PLCShs
2,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Von Adam Whittaker

DOW JONES--BP trennt sich von Anteilen an einem Gasfeld in der Nordsee. Das britische Unternehmen Serica Energy zahlt nach eigenen Angaben mindestens 232 Millionen US-Dollar in bar für die Anteile am Culzean-Feld, welches von Totalenergies betrieben wird.

Für den Deal ist noch die Zustimmung von Totalenergies und Neo Next erforderlich, die eine Option zur Übernahme der BP-Anteile zu denselben Bedingungen haben, wie sie mit Serica vereinbart wurden. Es könnte sein, dass Serica über die vereinbarte Summe hinaus noch weitere Zahlungen leisten muss.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 05:25 ET (09:25 GMT)

