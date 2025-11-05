Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 47,50 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 47,50 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,54 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,66 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.271 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 46,54 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

