Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,39 EUR nach.

Um 09:02 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 47,39 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 47,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.374 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 31,04 Prozent niedriger. Bei 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,18 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

