Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

04.11.25 09:23 Uhr

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,39 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
47,45 EUR -0,19 EUR -0,40%
Um 09:02 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 47,39 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 47,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.374 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 31,04 Prozent niedriger. Bei 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,18 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

