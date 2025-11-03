DAX24.159 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Vormittag

03.11.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 47,82 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 47,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 47,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.959 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 43,71 Prozent zulegen. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

