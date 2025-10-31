Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,38 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 48,38 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,24 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.111 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 29,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2025 Kursverluste bis auf 47,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,23 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,18 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Brenntag SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brenntag: Charttechnischer Pyrrhussieg?