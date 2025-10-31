Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR. Bei 48,57 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.364 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei 47,30 EUR fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Brenntag SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,18 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

