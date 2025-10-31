Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,43 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,43 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,70 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.971 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 47,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 2,33 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Brenntag SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brenntag: Charttechnischer Pyrrhussieg?