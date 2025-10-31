DAX24.051 -0,3%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,88 +0,3%Gold4.017 -0,5%
Kursentwicklung

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

31.10.25 12:04 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,58 EUR 0,06 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,43 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,70 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.971 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 47,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 2,33 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen