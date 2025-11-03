Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 48,28 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,42 EUR. Bei 48,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.749 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 29,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Abschläge von 2,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

