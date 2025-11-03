Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Montagnachmittag ein

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 47,85 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 47,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 47,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.270 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 47,30 EUR fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

