DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

04.11.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 46,99 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
46,99 EUR -0,65 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 46,99 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 46,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.934 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 31,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 0,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,18 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Wann stoppt die Talfahrt?

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Brenntag SE-Aktie angepasst

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen