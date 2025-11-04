Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 46,99 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 46,99 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 46,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.934 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 31,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 0,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,18 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Wann stoppt die Talfahrt?

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Brenntag SE-Aktie angepasst

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet