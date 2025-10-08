Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 51,90 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 51,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 51,76 EUR. Bei 52,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.917 Stück gehandelt.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 32,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 49,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,43 Prozent wieder erreichen.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,31 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

