Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 46,89 EUR.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 46,89 EUR zu. Bei 46,90 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,88 EUR. Zuletzt wechselten 24.675 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 31,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Aktie aus.

