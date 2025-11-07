Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,66 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 46,66 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 46,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,57 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.537 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 47,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,18 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

