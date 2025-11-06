Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,91 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,12 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.041 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 30,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 46,54 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

