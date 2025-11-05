Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,05 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 11:45 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,05 EUR. Bei 47,21 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 46,54 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.531 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,06 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,54 EUR am 05.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,08 Prozent sinken.
Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.
Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
