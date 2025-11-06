DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.061 -1,9%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,22 -0,5%Gold3.978 ±-0,0%
Notierung im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag billiger

06.11.25 16:08 Uhr

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 46,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
45,90 EUR -0,90 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 46,00 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,97 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 215.901 Stück.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 33,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 45,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,07 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

