Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,18 EUR.
Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 46,18 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,71 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,57 EUR. Bisher wurden heute 91.410 Brenntag SE-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 1,02 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,18 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.
In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
