Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Freitagmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 46,20 EUR abwärts.
Um 11:47 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,20 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 46,14 EUR. Bei 46,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.823 Brenntag SE-Aktien gehandelt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,82 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,87 Mrd. EUR, gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,35 Prozent präsentiert.
Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
