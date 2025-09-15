Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 50,48 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 50,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.484 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 36,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 49,71 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 1,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.
