Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,09 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 48,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,49 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,09 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.440 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 1,64 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 57,18 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

