ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
