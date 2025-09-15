Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 50,26 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 50,26 EUR nach. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.676 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 49,71 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

