Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
So entwickelt sich Brenntag SE

18.09.25 09:30 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag billiger

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 50,06 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 50,06 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 49,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.744 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 49,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

