Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 54,52 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 54,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,92 EUR. Bisher wurden heute 23.147 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,41 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 5,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,81 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

