Aktie im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Donnerstagnachmittag ein

21.08.25 16:11 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 53,88 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,40 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 53,88 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,38 EUR. Bisher wurden heute 26.313 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,91 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 51,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 4,05 Prozent Luft nach unten.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

