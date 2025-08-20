Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Mittag positiv

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 54,54 EUR nach oben.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 54,54 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,78 EUR. Zuletzt wechselten 16.866 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Brenntag SE-Aktie. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 60,81 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research

Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie