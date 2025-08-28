Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 53,26 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:45 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,26 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,52 EUR. Bisher wurden heute 28.386 Brenntag SE-Aktien gehandelt.
Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie an.
Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.
Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen