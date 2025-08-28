Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 53,26 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,26 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,52 EUR. Bisher wurden heute 28.386 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research