Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 53,40 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 53,40 EUR abwärts. Bei 53,00 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.532 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 22,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,18 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,65 EUR im Jahr 2025 aus.

