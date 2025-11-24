Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom steigt am Nachmittag stark

Notierung im Fokus

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 363,95 USD.

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 363,95 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 367,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.352.266 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 386,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 6,18 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 138,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

