So bewegt sich Broadcom

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zündet am Montagabend Kursrakete

24.11.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zündet am Montagabend Kursrakete

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 10,0 Prozent auf 374,10 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 10,0 Prozent auf 374,10 USD. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 375,84 USD zu. Bei 348,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.002.637 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 386,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,30 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 63,08 Prozent sinken.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 330,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,03 Prozent auf 15,95 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen