Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 374,88 USD ab.
Die Broadcom-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 374,88 USD abwärts. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 372,40 USD. Bei 385,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.231.206 Broadcom-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 386,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.
Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte Broadcom die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,75 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
