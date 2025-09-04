CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 23,05 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.200 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,93 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 393,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je CANCOM SE-Aktie.

