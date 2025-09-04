DAX23.733 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.854 +0,7%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,03 +0,6%Gold3.630 +1,2%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
CANCOM SE im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

08.09.25 16:10 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,65 EUR 0,65 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 23,05 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.200 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,93 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 393,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
