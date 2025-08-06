Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag tief südwärts

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 11,0 Prozent auf 42,62 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 11,0 Prozent auf 42,62 EUR nach. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,00 EUR nach. Bei 45,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 560.961 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 40,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,602 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,25 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

