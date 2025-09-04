Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag höher
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 42,26 EUR.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 42,26 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,26 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.065 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 72,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 70,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 4,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 53,23 EUR.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
