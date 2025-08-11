Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 42,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 42,54 EUR zu. Bei 42,68 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 6.526 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,20 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 69,72 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,62 Prozent.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,698 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 58,51 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

