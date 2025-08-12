Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.875 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,26 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein