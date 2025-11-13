Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Vormittag zu

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 43,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.492 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 38,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen