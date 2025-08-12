DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

14.08.25 16:09 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 44,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,32 EUR 0,86 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 44,38 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 68.184 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 62,69 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Mit Abgaben von 7,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,696 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,26 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

So stuften die Analysten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im vergangenen Monat ein

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen